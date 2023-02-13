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13 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": напавших на подростка на Каширском шоссе планируют арестовать

"Московский патруль": напавших на подростка на Каширском шоссе планируют арестовать

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Мигрантов, которые избили подростка на Каширском шоссе в Москве, допрашивают столичные следователи. Самых активных участников нападения задержали и планируют отправить под арест.

По словам очевидцев, один из молодых людей стал приставать к незнакомой школьнице. За нее заступился прохожий. В результате на него набросились всей толпой. Пострадавшего избивали ногами, не давали шансов подняться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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