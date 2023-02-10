"Московский патруль": в Подмосковье мужчину задержали за ложные вызовы экстренных служб

В подмосковном Солнечногорске задержали нетрезвого 49-летнего хулигана, который по тревоге собрал целый десант экстренных служб и эвакуировал всех жильцов многоквартирного дома. После этого мужчина заявил следователям, что всему виной неразделенная любовь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

