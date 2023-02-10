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10 февраля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали двоих приезжих за кражу в магазине

"Московский патруль": в Москве задержали двоих приезжих за кражу в магазине

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Продовольственная корзина обошлась слишком дорого. Полицейские задержали двоих приезжих за кражу в магазине в центре Москвы.

Мужчины зашли в магазин на Малой Грузинской улице, набрали корзину продуктов, после чего попытались сбежать. В погоню за ними бросился сотрудник организации, однако они успели скрыться.

Позже злоумышленников нашли сотрудники правоохранительных органов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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