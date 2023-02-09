"Московский патруль": московскому пенсионеру вернут угнанную "Буханку"

75-летнему пенсионеру из Москвы вернут его "Буханку". Микроавтобус мужчина больше 20 лет парковал на одном и том же месте в своем дворе, пока на него не положил глаз автоугонщик

Правоохранители восстановили по камерам маршрут злоумышленника. Он отогнал машину на территорию промзоны в Мытищах и собирался разобрать ее на части, однако его успели задержать.

Подроюности – в сюжете телеканала Москва 24.

