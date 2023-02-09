Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": московскому пенсионеру вернут угнанную "Буханку"

"Московский патруль": московскому пенсионеру вернут угнанную "Буханку"

"Московский патруль": в Подмосковье задержали злоумышленников, инсценировавших ограбление

Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине

Число жертв землетрясения в Сирии превысило 1 300 человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 тысяч

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

"Роскосмос" показал спутниковый снимок Турции после землетрясения

Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае

Новости часа: Британия заявила, что осознает риск эскалации при поставках Киеву самолетов

Число погибших при взрыве в доме в Новосибирске выросло до 12

75-летнему пенсионеру из Москвы вернут его "Буханку". Микроавтобус мужчина больше 20 лет парковал на одном и том же месте в своем дворе, пока на него не положил глаз автоугонщик

Правоохранители восстановили по камерам маршрут злоумышленника. Он отогнал машину на территорию промзоны в Мытищах и собирался разобрать ее на части, однако его успели задержать.

Подроюности – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика