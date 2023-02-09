09 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": московскому пенсионеру вернут угнанную "Буханку"
75-летнему пенсионеру из Москвы вернут его "Буханку". Микроавтобус мужчина больше 20 лет парковал на одном и том же месте в своем дворе, пока на него не положил глаз автоугонщик
Правоохранители восстановили по камерам маршрут злоумышленника. Он отогнал машину на территорию промзоны в Мытищах и собирался разобрать ее на части, однако его успели задержать.
Подроюности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль