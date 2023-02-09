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09 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали злоумышленников, инсценировавших ограбление

"Московский патруль": в Подмосковье задержали злоумышленников, инсценировавших ограбление

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В подмосковном Ногинске задержали мужчин, которые инсценировали ограбление пункта выдачи службы экспресс-доставки.

Двое злоумышленников в капюшонах, масках и темных очках ворвались в помещение, распылили газовый баллончик в лицо администратору и забрали содержимое кассы. Позже выяснилось, что администратор был с ними заодно.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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