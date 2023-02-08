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08 февраля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве за мошенничество задержали владелицу ювелирного дома

"Московский патруль": в Москве за мошенничество задержали владелицу ювелирного дома

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В Москве задержали владелицу ювелирного дома по подозрению в многомиллионных махинациях. По версии следствия, женщина обманула десятки своих клиентов: под видом крайне дорогих бриллиантов она продавала подделки, к которым прилагала сертификаты и документы.

Среди ее жертв около 30 человек, это бизнесмены, артисты и блогеры. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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