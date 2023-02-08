08 февраля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Москве за мошенничество задержали владелицу ювелирного дома
В Москве задержали владелицу ювелирного дома по подозрению в многомиллионных махинациях. По версии следствия, женщина обманула десятки своих клиентов: под видом крайне дорогих бриллиантов она продавала подделки, к которым прилагала сертификаты и документы.
Среди ее жертв около 30 человек, это бизнесмены, артисты и блогеры. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль