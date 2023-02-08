Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": кассир сымитировал ограбление службы экспресс-доставки в Ногинске

"Московский патруль": кассир сымитировал ограбление службы экспресс-доставки в Ногинске

Новости часа: российские самолеты потушили пожар в районе Яхачи в Турции

МИД РФ прокомментировал расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

Москвичам рассказали об основных событиях уходящего дня

Новости часа: Путин заявил, что Россия не сокращает финансирование науки

Захарова отреагировала на расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

Новости часа: Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести поражение РФ

СК подтвердил гибель восьми человек при обрушении части дома в Тульской области

В Турции продолжили собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Уровень моря в турецком Искендеруне поднялся после землетрясений – СМИ

Ограбление за 20 секунд в стиле "Двенадцати друзей Оушена" не удалось. Кассир службы экспресс-доставки из Ногинска подстроил преступление против своего же пункта выдачи, однако его план провалился.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое злоумышленников в масках, якобы, брызгают в лицо кассиру из газового баллончика, забирают выручку и убегают. Позже выяснилось, что роль преступников сыграли двое напарников кассира.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика