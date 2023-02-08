"Московский патруль": кассир сымитировал ограбление службы экспресс-доставки в Ногинске

Ограбление за 20 секунд в стиле "Двенадцати друзей Оушена" не удалось. Кассир службы экспресс-доставки из Ногинска подстроил преступление против своего же пункта выдачи, однако его план провалился.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое злоумышленников в масках, якобы, брызгают в лицо кассиру из газового баллончика, забирают выручку и убегают. Позже выяснилось, что роль преступников сыграли двое напарников кассира.

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