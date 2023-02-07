"Московский патруль": в Химках пятиклассница зарезала одноклассницу

В одной из школ в подмосковных Химках пятиклассница, вооружившись кухонным ножом, зарезала свою одноклассницу. Девочка с серьезными травмами госпитализирована. Сейчас медики борются за ее жизнь.

Мотив одиннадцатилетней преступницы пока не ясен. Известно, что конфликт она затеяла в школьном туалете на перемене. Нож принесла на уроки из дома и, возможно, спрятала его в ланчбоксе. Одноклассницу девочка била в голову и грудь, а затем окровавленная вернулась в класс.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

