07 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Химках пятиклассница зарезала одноклассницу
В одной из школ в подмосковных Химках пятиклассница, вооружившись кухонным ножом, зарезала свою одноклассницу. Девочка с серьезными травмами госпитализирована. Сейчас медики борются за ее жизнь.
Мотив одиннадцатилетней преступницы пока не ясен. Известно, что конфликт она затеяла в школьном туалете на перемене. Нож принесла на уроки из дома и, возможно, спрятала его в ланчбоксе. Одноклассницу девочка била в голову и грудь, а затем окровавленная вернулась в класс.
Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль