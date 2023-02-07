"Московский патруль": в Подмосковье задержали участников криминальной сходки

В подмосковных Мытищах задержали больше 50 человек на так называемой сходке криминальных авторитетов. В ресторан, где предположительно собрались представители уголовного мира, нагрянули бойцы спецназа и сотрудники уголовного розыска.

Что известно о личностях, задержанных? И что изъяли правоохранители во время личного досмотра? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

