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07 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали участников криминальной сходки

"Московский патруль": в Подмосковье задержали участников криминальной сходки

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В подмосковных Мытищах задержали больше 50 человек на так называемой сходке криминальных авторитетов. В ресторан, где предположительно собрались представители уголовного мира, нагрянули бойцы спецназа и сотрудники уголовного розыска.

Что известно о личностях, задержанных? И что изъяли правоохранители во время личного досмотра? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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