07 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержали участников криминальной сходки
В подмосковных Мытищах задержали больше 50 человек на так называемой сходке криминальных авторитетов. В ресторан, где предположительно собрались представители уголовного мира, нагрянули бойцы спецназа и сотрудники уголовного розыска.
Что известно о личностях, задержанных? И что изъяли правоохранители во время личного досмотра? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль