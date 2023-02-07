07 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали "гонщика" из Мытищ
Подмосковные полицейские нашли водителя, который устроил дрифт на перекрестке в Мытищах.
Видео случившегося попало в сеть. На нем видно, как один водитель встал и включил "аварийку", а второй начал наматывать около него круги, не обращая внимания на разметку и других автомобилистов.
Нарушителя поймали и составили протокол. Как оказалось, он уже 92 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль