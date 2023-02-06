06 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержали "охотников" за проводами
В подмосковной Балашихе задержали "охотников" за телефонными проводами. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как дельцы орудуют у колодца с телефонными коммуникациями на Парковой улице.
Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили и задержали злоумышленников. Ими оказались трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 24 до 27 лет. Внятно объяснить, зачем им понадобились провода, они не смогли.
Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль