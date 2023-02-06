"Московский патруль": дело возбудили после нападения собаки на детей в Пушкине

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на детей в подмосковном Пушкине. Сейчас следователи выясняют все детали инцидента.

На кадрах с места происшествия видно, что агрессивное животное во время прогулки было на поводке, но сумело вырваться, а затем напасть на двух детей. Больше всего пострадала четырехлетняя девочка, которой собака вцепилась в лицо.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

