06 февраля, 21:30Политика
"Московский патруль": Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ
Владимир Путин своим указом назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде Нургалиев занимал пост заместителя секретаря Совбеза, его место, согласно президентскому указу, займет Алексей Шевцов. В 90-е годы Нургалиев служил в центральном аппарате ФСБ. С 2004 по 2012 годы был главой МВД России.
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Программа: Московский патруль