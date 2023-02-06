"Московский патруль": Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ

Владимир Путин своим указом назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде Нургалиев занимал пост заместителя секретаря Совбеза, его место, согласно президентскому указу, займет Алексей Шевцов. В 90-е годы Нургалиев служил в центральном аппарате ФСБ. С 2004 по 2012 годы был главой МВД России.

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