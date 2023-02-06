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06 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Зеленограде задержали подозреваемого в краже мобильного телефона

"Московский патруль": в Зеленограде задержали подозреваемого в краже мобильного телефона

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Сотрудники Госавтоинспекции Зеленограда по горячим следам задержали грабителя. В ночное время мужчина вышел на одной из остановок вместе с 31-летней местной жительницей и преследовал ее. В 15-м микрорайоне Зеленограда он толкнул потерпевшую, выхватил ее мобильный телефон, после чего скрылся.

Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей. Мужчину уже допросили следователи. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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