"Московский патруль": в Зеленограде задержали подозреваемого в краже мобильного телефона

Сотрудники Госавтоинспекции Зеленограда по горячим следам задержали грабителя. В ночное время мужчина вышел на одной из остановок вместе с 31-летней местной жительницей и преследовал ее. В 15-м микрорайоне Зеленограда он толкнул потерпевшую, выхватил ее мобильный телефон, после чего скрылся.

Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей. Мужчину уже допросили следователи. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

