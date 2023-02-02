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Новости

02 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": В суде начали рассматривать уголовное дело сотрудников авиакомпании

"Московский патруль": В суде начали рассматривать уголовное дело сотрудников авиакомпании

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В Домодедовском городском суде начали рассматривать уголовное дело сотрудников российской авиакомпании. Заместителя руководителя, летного директора и пилота-инструктора обвиняют в коммерческом подкупе и мошенничестве.

По версии следствия, они пытались продать место пилота в авиакомпании. Во сколько вероятные сообщники оценили свои незаконные услуги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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