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01 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Столичная полиция задержала рецидивиста, напавшего на сотрудницу МВД

"Московский патруль": Столичная полиция задержала рецидивиста, напавшего на сотрудницу МВД

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Гражданку США оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади

Столичные полицейские задержали на Славянском бульваре 35-летнего рецидивиста, который напал на сотрудницу МВД.

В подъезде дома на Профсоюзной улице мужчина напал на женщину, ударил ее по лицу и забрал сумку. Сумма ущерба составила больше 40 тысяч рублей.

После задержание злоумышленника, все похищенное было изъято сотрудниками полиции. Следователем ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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