01 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": Столичная полиция задержала рецидивиста, напавшего на сотрудницу МВД
Столичные полицейские задержали на Славянском бульваре 35-летнего рецидивиста, который напал на сотрудницу МВД.
В подъезде дома на Профсоюзной улице мужчина напал на женщину, ударил ее по лицу и забрал сумку. Сумма ущерба составила больше 40 тысяч рублей.
После задержание злоумышленника, все похищенное было изъято сотрудниками полиции. Следователем ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.
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Программа: Московский патруль