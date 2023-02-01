"Московский патруль": Олег Баранов представил новых руководитей подразделений МВД столицы

Начальник столичного полицейского главка Олег Баранов представил новых руководителей структурных подразделений.

Указом Владимира Путина на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Москве назначен Владислав Новиков. УВД по Центральному округу столицы возглавил Олег Пауков, а УВД по Южному округу Москвы – Михаил Лобанов.

Кроме того, Денис Маслов назначен на должность заместителя начальника Главного управления на транспорте МВД России. До этого он занимал кресло замначальника УВД по западному округу Москвы.

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