Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 21:30

Политика

"Московский патруль": Олег Баранов представил новых руководитей подразделений МВД столицы

"Московский патруль": Олег Баранов представил новых руководитей подразделений МВД столицы

Более 3 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Москве

Опубликованы кадры работы ударных дронов в зоне СВО

ВС РФ заняли новые рубежи на донецком направлении – Минобороны

Путин провел совещание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах

Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

Запад преследует собственные цели в противодействии РФ – Захарова

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

МИД России счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

Начальник столичного полицейского главка Олег Баранов представил новых руководителей структурных подразделений.

Указом Владимира Путина на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Москве назначен Владислав Новиков. УВД по Центральному округу столицы возглавил Олег Пауков, а УВД по Южному округу Москвы – Михаил Лобанов.

Кроме того, Денис Маслов назначен на должность заместителя начальника Главного управления на транспорте МВД России. До этого он занимал кресло замначальника УВД по западному округу Москвы.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
политикавидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика