"Московский патруль": По подозрению в крупной краже задержан сотрудник бара в Москве

По подозрению в крупной краже задержан сотрудник бара в Москве. Об этом сообщили в УИиОС ГУ МВД России по Москве.

Из бара на Новослободской улице было украдено арендованное музыкальное оборудование. Сумма ущерба составила 1 миллион 469 тысяч рублей.

До задержания подозреваемый успел продать колонку, а деньги потратить. Сейчас несостоявшийся миллионер находится под арестом.

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