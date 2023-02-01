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01 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": По подозрению в крупной краже задержан сотрудник бара в Москве

"Московский патруль": По подозрению в крупной краже задержан сотрудник бара в Москве

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По подозрению в крупной краже задержан сотрудник бара в Москве. Об этом сообщили в УИиОС ГУ МВД России по Москве.

Из бара на Новослободской улице было украдено арендованное музыкальное оборудование. Сумма ущерба составила 1 миллион 469 тысяч рублей.

До задержания подозреваемый успел продать колонку, а деньги потратить. Сейчас несостоявшийся миллионер находится под арестом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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