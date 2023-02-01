"Московский патруль": Полицейские задержали подозреваемых в двойном убийстве в столице

Полицейские задержали по горячим следам подозреваемых в двойном убийстве в столице на Чистопольской улице. Ими оказались 37-летний уроженец Читинской области и 27-милетний житель Алтайского края.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СУ РФ по Москва Юлии Ивановой, мужчины в ночь убийства зашли к своим знакомым. Однако в ходе распития алкоголя возник конфликт, который привел к потасовке.

Один из мужчин убил хозяина квартиры и его бывшего одноклассника. А второй подозреваемый поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.



В ближайшее время суд изберет фигурантам уголовного дела меру пресечения.



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