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01 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Полицейские задержали подозреваемых в двойном убийстве в столице

"Московский патруль": Полицейские задержали подозреваемых в двойном убийстве в столице

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Полицейские задержали по горячим следам подозреваемых в двойном убийстве в столице на Чистопольской улице. Ими оказались 37-летний уроженец Читинской области и 27-милетний житель Алтайского края.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СУ РФ по Москва Юлии Ивановой, мужчины в ночь убийства зашли к своим знакомым. Однако в ходе распития алкоголя возник конфликт, который привел к потасовке.

Один из мужчин убил хозяина квартиры и его бывшего одноклассника. А второй подозреваемый поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

В ближайшее время суд изберет фигурантам уголовного дела меру пресечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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