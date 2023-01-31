"Московский патруль": в столице мужчина ограбил ТЦ и подрался с охранниками

В центре столицы злоумышленник не только ограбил торговую точку, но и вступил в схватку с охранниками.



Мужчина в желтой куртке попытался выбежать на улицу. Но его за ногу держал сотрудник охраны. Грабитель активно сопротивлялся и вырвался. Он похитил с торговых стеллажей несколько наименований парфюмерной продукции, спрятав ее в карманы одежды, а затем вышел через кассовую зону.



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