31 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в столице мужчина ограбил ТЦ и подрался с охранниками
В центре столицы злоумышленник не только ограбил торговую точку, но и вступил в схватку с охранниками.
Мужчина в желтой куртке попытался выбежать на улицу. Но его за ногу держал сотрудник охраны. Грабитель активно сопротивлялся и вырвался. Он похитил с торговых стеллажей несколько наименований парфюмерной продукции, спрятав ее в карманы одежды, а затем вышел через кассовую зону.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль