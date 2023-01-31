"Московский патруль": силовики ликвидировали сеть подпольных оружейников

Силовики ликвидировали сеть подпольных оружейников. Были изъяты автоматы, пулеметы и гранатометы.

Также было обнаружено больше 160 килограммов взрывчатых веществ и свыше 40 тысяч патронов различного калибра.

Последние масштабные успехи против незаконного бизнеса – сильный сигнал. Спецслужбы делают все для безопасности РФ, и попытка незаконно получить прибыль на оружии в настоящий момент плохая идея.

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