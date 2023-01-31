"Московский патруль": дело "Билетной мафии" дошло до суда

Дело так называемой "Билетной мафии" дошло до суда. Перед Тверским судом столицы предстали предполагаемые аферисты, которые наживались на посетителях известных российских театров.

По версии обвинения, подсудимые создали фальшивые сайты-клоны и продавали билеты от лица Большого театра, Мариинки и других учреждений культуры. На самом деле комбинаторы были обычными перекупщиками. Следствие оценило ущерб в 9 миллионов рублей, театры – в 130 миллионов.

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