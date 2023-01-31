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31 января, 21:45

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"Московский патруль": дело "Билетной мафии" дошло до суда

"Московский патруль": дело "Билетной мафии" дошло до суда

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Дело так называемой "Билетной мафии" дошло до суда. Перед Тверским судом столицы предстали предполагаемые аферисты, которые наживались на посетителях известных российских театров.

По версии обвинения, подсудимые создали фальшивые сайты-клоны и продавали билеты от лица Большого театра, Мариинки и других учреждений культуры. На самом деле комбинаторы были обычными перекупщиками. Следствие оценило ущерб в 9 миллионов рублей, театры – в 130 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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