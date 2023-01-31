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31 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали охотников за дорогими автомобилями

"Московский патруль": в Подмосковье задержали охотников за дорогими автомобилями

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В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали охотников за дорогостоящими автомобилями.

Дельцы перегоняли внедорожники в так называемые гаражи-отстойники и перебивали вин-номера. После чего машины выставляли на продажу. Подозреваемым избрали меру пресечения. Одного из сообщников суд отправил в СИЗО, еще двое будут находиться под домашним арестом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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