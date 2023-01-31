"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер в Москве предстанет перед судом

В столице в ближайшее время начнется рассмотрение громкого уголовного дела об убийстве модели Гретты Ведлер.

Пресненская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего возлюбленного девушки.

По версии следствия, он забил модель до смерти в гостиничном номере, а затем спрятал тело в чемодан и увез из Москвы в Липецк, где прятал в багажнике своей машины.

Кроме того, после убийства обвиняемый оформил кредит от имени Ведлер и долгое время пользовался ее банковскими счетами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.