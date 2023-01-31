31 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер в Москве предстанет перед судом
В столице в ближайшее время начнется рассмотрение громкого уголовного дела об убийстве модели Гретты Ведлер.
Пресненская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего возлюбленного девушки.
По версии следствия, он забил модель до смерти в гостиничном номере, а затем спрятал тело в чемодан и увез из Москвы в Липецк, где прятал в багажнике своей машины.
Кроме того, после убийства обвиняемый оформил кредит от имени Ведлер и долгое время пользовался ее банковскими счетами.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.