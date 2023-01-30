30 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": Россиянка пыталась провезти в желудке полкило наркотиков
Россиянка пыталась провезти в желудке полкилограмма наркотиков. Об этом сообщили в Главном управлении по борьбе с контрабандой ФТС России.
Сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали 23-летнюю девушку, которая попыталась провезти 90 полимерных свертков с кокаином.
Девушка хотела доставить из Турции наркотики и передать их оптовому покупателю в одном из отелей Москвы. Позже сотрудники полиции задержали этого мужчину.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль