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30 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": Россиянка пыталась провезти в желудке полкило наркотиков

"Московский патруль": Россиянка пыталась провезти в желудке полкило наркотиков

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Россиянка пыталась провезти в желудке полкилограмма наркотиков. Об этом сообщили в Главном управлении по борьбе с контрабандой ФТС России.

Сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали 23-летнюю девушку, которая попыталась провезти 90 полимерных свертков с кокаином.

Девушка хотела доставить из Турции наркотики и передать их оптовому покупателю в одном из отелей Москвы. Позже сотрудники полиции задержали этого мужчину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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