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30 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": Подмосковные полицейские задержали вора продуктов на 1 млн рублей

"Московский патруль": Подмосковные полицейские задержали вора продуктов на 1 млн рублей

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Подмосковные полицейские задержали водителя-экспедитора, которого подозревают в краже кисло-молочной продукции на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина забрал товар со склада и должен был развести его магазинам, но решил перепродать часть упаковок.

Полицейские поймали водителя-экспедитора с поличным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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