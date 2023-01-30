30 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": Подмосковные полицейские задержали вора продуктов на 1 млн рублей
Подмосковные полицейские задержали водителя-экспедитора, которого подозревают в краже кисло-молочной продукции на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Мужчина забрал товар со склада и должен был развести его магазинам, но решил перепродать часть упаковок.
Полицейские поймали водителя-экспедитора с поличным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль