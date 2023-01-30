30 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": Задержан водитель, который сбил пешеходов на юго-востоке Москвы
Сотрудники полиции задержали водителя, который сбил пешеходов на юго-востоке столицы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя и задержали его в городе Ярославле.
Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль