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30 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": Задержан водитель, который сбил пешеходов на юго-востоке Москвы

"Московский патруль": Задержан водитель, который сбил пешеходов на юго-востоке Москвы

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Сотрудники полиции задержали водителя, который сбил пешеходов на юго-востоке столицы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность водителя и задержали его в городе Ярославле.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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