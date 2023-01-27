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27 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": потасовка произошло возле ночного клуба в центре Москвы

"Московский патруль": потасовка произошло возле ночного клуба в центре Москвы

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Потасовка произошло возле ночного клуба в центре Москвы. Конфликт закончился уголовным делом.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. Во время драки один из оппонентов упал и ударился о дорожное покрытие. Наряд скорой помощи доставил пострадавшего в больницу.

Другого участника драки задержали полицейские, им оказался 31-летний житель Москвы. По решению суда мужчину поместили под домашний арест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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