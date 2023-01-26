"Московский патруль": в Подмосковье задержали предполагаемого наркокурьера

В Подмосковье задержали предполагаемого наркокурьера, который перевозил в автомобиле два килограмма синтетических наркотиков, спрятав груз под сидением.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в деревне Фенино для проверки документов остановили автомобиль отечественного производства под управлением 35-летнего уроженца Волгоградской области. При беседе с полицейскими водитель машины вел себя подозрительно и сильно нервничал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.