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25 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мошенника, занимающегося липовыми регистрациями

"Московский патруль": полиция задержала мошенника, занимающегося липовыми регистрациями

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Столичные полицейские задержали гостя столицы, который помогал соотечественникам стать обладателем липовой регистрации в Москве.

Как установило следствие, предполагаемый мошенник доставал бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан у знакомого и ставил на них поддельные печати, которые заказал через интернет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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