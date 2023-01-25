"Московский патруль": полиция задержала мошенника, занимающегося липовыми регистрациями

Столичные полицейские задержали гостя столицы, который помогал соотечественникам стать обладателем липовой регистрации в Москве.

Как установило следствие, предполагаемый мошенник доставал бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан у знакомого и ставил на них поддельные печати, которые заказал через интернет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.