"Московский патруль": подозреваемый в склонении подростков к экстриму предстал перед судом

В Москве перед судом предстал Никита Лебедев, который, судя по материалам уголовного дела, едва не погубил нескольких подростков.

Мужчина не толкал их с крыш высоток, не тащил на верхние этажи небоскребов. Но платил за экстремальные снимки. Свое желание иметь в коллекции как можно больше таких фотографий обвиняемый объяснил собственной уникальностью.

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