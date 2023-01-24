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24 января, 21:40

Происшествия

"Московский патруль": подозреваемый в склонении подростков к экстриму предстал перед судом

"Московский патруль": подозреваемый в склонении подростков к экстриму предстал перед судом

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"Московский патруль": полиция задержала грабителей, которые напали на прохожего

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В Москве перед судом предстал Никита Лебедев, который, судя по материалам уголовного дела, едва не погубил нескольких подростков.

Мужчина не толкал их с крыш высоток, не тащил на верхние этажи небоскребов. Но платил за экстремальные снимки. Свое желание иметь в коллекции как можно больше таких фотографий обвиняемый объяснил собственной уникальностью.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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