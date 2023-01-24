24 января, 21:40Происшествия
"Московский патруль": подозреваемый в склонении подростков к экстриму предстал перед судом
В Москве перед судом предстал Никита Лебедев, который, судя по материалам уголовного дела, едва не погубил нескольких подростков.
Мужчина не толкал их с крыш высоток, не тащил на верхние этажи небоскребов. Но платил за экстремальные снимки. Свое желание иметь в коллекции как можно больше таких фотографий обвиняемый объяснил собственной уникальностью.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль