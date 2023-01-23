"Московский патруль": в Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо за рулем

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо за рулем.

С дежурными связалась москвичка. Она переживала, что супруг перестал выходить на связь, когда возвращался из Рязани в столицу.

Патрульные оперативно разыскали автомобиль, который был припаркован на обочине трассы "Каспий" в районе Каширы. У водителя были признаки инсульта: он не мог пошевелить рукой, а речь была несвязная.

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