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23 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо за рулем

"Московский патруль": в Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо за рулем

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Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо за рулем.

С дежурными связалась москвичка. Она переживала, что супруг перестал выходить на связь, когда возвращался из Рязани в столицу.

Патрульные оперативно разыскали автомобиль, который был припаркован на обочине трассы "Каспий" в районе Каширы. У водителя были признаки инсульта: он не мог пошевелить рукой, а речь была несвязная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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