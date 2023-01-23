23 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": экс-прокурора Раменского района осудили на 15 лет срогого режим
Чеховский городской суд приговорил бывшего прокурора Раменского района Константина Томбулова к 15 годам строгого режима. Его признали виновным в хищениях, взяточничестве и вымогательстве.
Основная часть полученных им взяток – земельные участки. Активы, в основном недвижимость, оценили более чем в 700 миллионов рублей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль