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23 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": экс-прокурора Раменского района осудили на 15 лет срогого режим

"Московский патруль": экс-прокурора Раменского района осудили на 15 лет срогого режим

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Чеховский городской суд приговорил бывшего прокурора Раменского района Константина Томбулова к 15 годам строгого режима. Его признали виновным в хищениях, взяточничестве и вымогательстве.

Основная часть полученных им взяток – земельные участки. Активы, в основном недвижимость, оценили более чем в 700 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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