"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в воровстве 130 тысяч долларов

В результате совместной операции сотрудников ФСБ и полиции, в Москве задержали одного из предполагаемых грабителей. Подозреваемые, угрожая макетом пистолета, похитили 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро у телепродюсера.

Как считает следствие, двое злоумышленников заранее спланировали преступление. Они лично пришли в дом к потерпевшему.

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