23 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в воровстве 130 тысяч долларов
В результате совместной операции сотрудников ФСБ и полиции, в Москве задержали одного из предполагаемых грабителей. Подозреваемые, угрожая макетом пистолета, похитили 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро у телепродюсера.
Как считает следствие, двое злоумышленников заранее спланировали преступление. Они лично пришли в дом к потерпевшему.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль