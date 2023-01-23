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23 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в воровстве 130 тысяч долларов

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в воровстве 130 тысяч долларов

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В результате совместной операции сотрудников ФСБ и полиции, в Москве задержали одного из предполагаемых грабителей. Подозреваемые, угрожая макетом пистолета, похитили 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро у телепродюсера.

Как считает следствие, двое злоумышленников заранее спланировали преступление. Они лично пришли в дом к потерпевшему.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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