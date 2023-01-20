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20 января, 00:00

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали наркокурьера в Подмосковье

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Слишком нервного пассажира электрички Клин – Москва задержали транспортные полицейские. При проверке документов он стал вести себя странно после вопроса о запрещенных веществах.

Мужчину доставили в линейный отдел МВД на Ленинградском вокзале столицы. На кадрах видно, как задержанный эмоционально разговаривал с патрульными, размахивал руками. Полицейские тщательно досмотрели мужчину и нашли у него прозрачный пакет перемотанный скотчем. Внутри было запрещенное вещество.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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