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20 января, 00:00

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в тяжком преступлении

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в тяжком преступлении

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В Подмосковье задержали подозреваемых в тяжком преступлении. Это кадры спецоперации сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России возле одной из гостиниц Балашихи. В автомобиле такси – двое вероятных рэкетиров и их жертва. Подозреваемые избили мужчину, насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Злоумышленники, применяя силу, вымогали 30 тысяч долларов. Не получив желаемого, они нанесли мужчине множественные удары и, запечатлев избитого на фото, разослали снимки знакомым и родственникам мужчины с требованием выкупа. Родственник потерпевшего, получив требование о выкупе, обратился в правоохранительные органы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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