"Московский патруль": задержаны подозреваемые в краже у пенсионерки

Вместо пенсионных надбавок – лишилась крупной суммы денег. В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в краже миллионов рублей из квартиры пенсионерки.

Камеры видеонаблюдения возле подъезда жилого дома в Серпухове зафиксировали двух женщин. Одна из них, как выяснили полицейские, разговаривала по телефону с будущей жертвой. 73-летней пенсионерке она представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.