Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержаны подозреваемые в краже у пенсионерки

"Московский патруль": задержаны подозреваемые в краже у пенсионерки

"Московский патруль": арестованы вымогатели с подставными знакомствами

"Московский патруль": блогер пробежал по крыше состава в метро

"Рейд 112": поджог на Кировоградской улице и ДТП на Загородном шоссе

Новости часа: Сбербанк объявил о начале работы в Крыму

"Актуальный репортаж": лайнер Astoria Grande получил повреждения в турецком порту

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Ленинградском проспекте

МЧС Украины уточнило число погибших при падении вертолета в Броварах

Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Вместо пенсионных надбавок – лишилась крупной суммы денег. В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в краже миллионов рублей из квартиры пенсионерки.

Камеры видеонаблюдения возле подъезда жилого дома в Серпухове зафиксировали двух женщин. Одна из них, как выяснили полицейские, разговаривала по телефону с будущей жертвой. 73-летней пенсионерке она представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика