"Московский патруль": блогер пробежал по крыше состава в метро

Верхом на поезде метро – ради лайков. Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали начинающего блогера, который пробежал по крыше состава.

Эти кадры были сняты камерами наблюдения, которые установлены на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Двое подростков в вестибюле обсуждают сценарий будущего, как им кажется впечатляющего видеоролика. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.