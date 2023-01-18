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Новости

18 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": блогер пробежал по крыше состава в метро

"Московский патруль": блогер пробежал по крыше состава в метро

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Верхом на поезде метро – ради лайков. Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали начинающего блогера, который пробежал по крыше состава.

Эти кадры были сняты камерами наблюдения, которые установлены на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Двое подростков в вестибюле обсуждают сценарий будущего, как им кажется впечатляющего видеоролика. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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