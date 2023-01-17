Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": задержаны участники разбойного нападения в центре Москвы

"Московский патруль": задержаны участники разбойного нападения в центре Москвы

"Московский патруль": на МКАД задержали нарушителя на "Ниве"

"Московский патруль": в Волоколамске задержан подозреваемый в обороте наркотиков

"Московский патруль": в тоннеле метро задержали подозреваемого в краже

"Московский патруль": два топ-менеджера российской авиакомпании предстанут перед судом

Нетрезвого водителя задержали после погони со стрельбой на МКАД

Полиция начала проверку инцидента с ребенком в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде

Боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Новости часа: ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

Гипермаркет "Леруа Мерлен ЗИЛ" восстановил свою работу после эвакуации посетителей

Столичные полицейские задержали очень артистичных воришек. Их постановку в одном из дворов в центре Москвы сняли камеры наблюдения, установленные возле подъезда жилого дома.

К прохожему обратился молодой человек, с просьбой показать дорогу. Москвич начал активно жестикулировать, руками прокладывая путь незнакомцу. В этот момент в нему подошел сообщник злоумышленника. Он воспользовался моментом и выхватил дорогостоящий телефон из рук потерпевшего. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика