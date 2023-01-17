"Московский патруль": задержаны участники разбойного нападения в центре Москвы

Столичные полицейские задержали очень артистичных воришек. Их постановку в одном из дворов в центре Москвы сняли камеры наблюдения, установленные возле подъезда жилого дома.

К прохожему обратился молодой человек, с просьбой показать дорогу. Москвич начал активно жестикулировать, руками прокладывая путь незнакомцу. В этот момент в нему подошел сообщник злоумышленника. Он воспользовался моментом и выхватил дорогостоящий телефон из рук потерпевшего. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.