"Московский патруль": в тоннеле метро задержали подозреваемого в краже

Решил скрыться с похищенным смартфоном в тоннеле столичной подземки. Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали вероятного вора, который выбрал весьма нестандартный путь для отступления.

К полицейским рецидивист подъезжал уже в кабине машиниста. Как орудуют злоумышленники в людных местах? И почему им все реже удается оставаться незамеченными? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.