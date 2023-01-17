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17 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в тоннеле метро задержали подозреваемого в краже

"Московский патруль": в тоннеле метро задержали подозреваемого в краже

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Решил скрыться с похищенным смартфоном в тоннеле столичной подземки. Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали вероятного вора, который выбрал весьма нестандартный путь для отступления.

К полицейским рецидивист подъезжал уже в кабине машиниста. Как орудуют злоумышленники в людных местах? И почему им все реже удается оставаться незамеченными? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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