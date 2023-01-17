17 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в тоннеле метро задержали подозреваемого в краже
Решил скрыться с похищенным смартфоном в тоннеле столичной подземки. Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали вероятного вора, который выбрал весьма нестандартный путь для отступления.
К полицейским рецидивист подъезжал уже в кабине машиниста. Как орудуют злоумышленники в людных местах? И почему им все реже удается оставаться незамеченными? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль