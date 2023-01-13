"Московский патруль": в столице нашли тело женщины с колотыми ранами

Утром 13 января в подъезде многоэтажки по улице Советской Армии нашли тело женщины с множеством колотых ран. По имеющейся информации, ранее в этот дом на утром проник неизвестный мужчина, которого видели одетым в камуфляжную одежду и балаклаву.

Тут же стали всплывать странные подробности и вскоре происшествие обросло почти мистическими деталями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.