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13 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице нашли тело женщины с колотыми ранами

"Московский патруль": в столице нашли тело женщины с колотыми ранами

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Утром 13 января в подъезде многоэтажки по улице Советской Армии нашли тело женщины с множеством колотых ран. По имеющейся информации, ранее в этот дом на утром проник неизвестный мужчина, которого видели одетым в камуфляжную одежду и балаклаву.

Тут же стали всплывать странные подробности и вскоре происшествие обросло почти мистическими деталями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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