"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже 400 тыс руб

В подмосковном Жуковском задержали строителя, который похитил 400 тысяч рублей, выделенных на покупку материалов хозяином дома. Обнаружили мужчину в одном из букмекерских офисов, когда он делал ставки.

Рабочий, как установили правоохранители, строительный материал все-таки покупал и отправлял чек заказчику. А потом возвращался в торговые точки, отменял заказ и просил вернуть деньги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.