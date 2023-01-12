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12 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже 400 тыс руб

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже 400 тыс руб

"Московский патруль": в столице задержали псевдополицейских, подозреваемых в краже

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В подмосковном Жуковском задержали строителя, который похитил 400 тысяч рублей, выделенных на покупку материалов хозяином дома. Обнаружили мужчину в одном из букмекерских офисов, когда он делал ставки.

Рабочий, как установили правоохранители, строительный материал все-таки покупал и отправлял чек заказчику. А потом возвращался в торговые точки, отменял заказ и просил вернуть деньги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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