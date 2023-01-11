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11 января, 21:35

Общество

"Московский патруль": глава ГИБДД Черников рассказал о ситуации на российских дорогах

"Московский патруль": глава ГИБДД Черников рассказал о ситуации на российских дорогах

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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант Михаил Черников заступил на свой пост пять с половиной лет назад. За это время ситуация на российских дорогах успела заметно измениться.

По словам Черникова, в последние годы в России стала повсеместно использоваться фото-видео-фиксация нарушений, благодаря чему выросла дисциплина водителей и существенно снизилось количество ДТП. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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