"Московский патруль": глава ГИБДД Черников рассказал о ситуации на российских дорогах

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант Михаил Черников заступил на свой пост пять с половиной лет назад. За это время ситуация на российских дорогах успела заметно измениться.

По словам Черникова, в последние годы в России стала повсеместно использоваться фото-видео-фиксация нарушений, благодаря чему выросла дисциплина водителей и существенно снизилось количество ДТП. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.