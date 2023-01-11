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11 января, 21:35

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"Московский патруль": в Москве идет суд по делу о нападении на журналиста Москвы 24

"Московский патруль": в Москве идет суд по делу о нападении на журналиста Москвы 24

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Путь от нотариальной палаты до скамьи подсудимых лежит через воспрепятствование законной деятельности журналистов. В Пресненском суде продолжается процесс над сыновьями президента московской областной Нотариальной палаты Станислава Смирнова – Константином и Кириллом. Мужчин обвиняют в нападении на журналиста нашей программы Сервера Бекмамбетова.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы избирал меру пресечения их отцу – против Станислава Смирнова возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. После судебного заседания корреспондент попытался задать неудобные вопросы главе палаты по существу обвинений, но сыновья нотариуса выбили у него мобильный телефон, наградив пинками, тычками и осыпая оскорблениями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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