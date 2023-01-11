11 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские заинтересовались водителем, который не пропустил скорую
Полицейские изучают видеозапись из Красногорска, где водитель иномарки отказался пропустить автомобиль реанимации. Машины не смогли разъехаться на узкой дороге. Хозяин легковушки не захотел сдавать назад и заблокировал двери.
Медикам со всем оборудованием пришлось бежать к пациенту через двор. Водителя, который перекрыл проезд для скорой помощи, теперь ждет штраф или лишение прав. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль