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11 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские заинтересовались водителем, который не пропустил скорую

"Московский патруль": полицейские заинтересовались водителем, который не пропустил скорую

"Московский патруль": столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции

"Московский патруль": пожарные ликвидировали возгорание на стройплощадке

В Рыбинске задержали мошенницу, основавшую финансовую пирамиду

Жительница Рыбинска создала финансовую пирамиду и обманула подписчиков на 300 млн рублей

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Распространение загрязнения реки после пожара в ТиНАО остановлено – прокуратура

ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении МКАД и Ярославского шоссе

Полицейские изучают видеозапись из Красногорска, где водитель иномарки отказался пропустить автомобиль реанимации. Машины не смогли разъехаться на узкой дороге. Хозяин легковушки не захотел сдавать назад и заблокировал двери.

Медикам со всем оборудованием пришлось бежать к пациенту через двор. Водителя, который перекрыл проезд для скорой помощи, теперь ждет штраф или лишение прав. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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