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11 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции

"Московский патруль": столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции

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В Москве полицейские наведались в офис к организаторам канала незаконной миграции, где располагалась штаб-квартира злоумышленников. Здесь уроженцы ближнего зарубежья и жили, и вели бизнес: мастерили землякам липовые документы, чтобы легализовать приезжих в России.

Борьба с незаконной миграцией идёт по всей стране. С этой проблемой сталкиваются практически в каждом регионе, поскольку на нелегалах строят бизнес и зарабатывают немалые суммы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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