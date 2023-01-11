"Московский патруль": столичные полицейские пресекли канал незаконной миграции

В Москве полицейские наведались в офис к организаторам канала незаконной миграции, где располагалась штаб-квартира злоумышленников. Здесь уроженцы ближнего зарубежья и жили, и вели бизнес: мастерили землякам липовые документы, чтобы легализовать приезжих в России.

Борьба с незаконной миграцией идёт по всей стране. С этой проблемой сталкиваются практически в каждом регионе, поскольку на нелегалах строят бизнес и зарабатывают немалые суммы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.