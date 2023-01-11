"Московский патруль": пожарные ликвидировали возгорание на стройплощадке

В Москве сотрудникам МЧС удалось быстро справиться с ситуацией, которая грозила выйти из-под контроля. На стройплощадке загорелась бытовка, где хранилась почти тонна дизельного топлива.

Стройплощадка на улице Бориса Пастернака находится рядом с жилыми домами и здесь же автостоянка. После взрыва огонь перекинулся на припаркованные здесь автомобили, машины вспыхнули мгновенно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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