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10 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": пожар произошел в промышленном комплексе на северо-востоке Москвы

"Московский патруль": пожар произошел в промышленном комплексе на северо-востоке Москвы

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Крупный пожар произошел на северо-востоке Москвы. Чтобы устранить угрозу в небе над комплексом промышленных зданий работала авиация. Площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров.

На территории, где случилось огненное ЧП, располагается автосервис, склады с парфюмерией и общежитие. В здании обрушилась часть кровли. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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