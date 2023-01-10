"Московский патруль": пожар произошел в промышленном комплексе на северо-востоке Москвы

Крупный пожар произошел на северо-востоке Москвы. Чтобы устранить угрозу в небе над комплексом промышленных зданий работала авиация. Площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров.

На территории, где случилось огненное ЧП, располагается автосервис, склады с парфюмерией и общежитие. В здании обрушилась часть кровли. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.