"Московский патруль": в столице у сбытчика наркотиков нашли 50 свертков с порошком

Мужчину задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков, в его телефоне оперативники нашли координаты тайников. Всего было изъято 50 свертков с порошком.

Задержанный пояснил, что запрещенные вещества он взял из тайника-закладки, находившегося в одном из подземных переходов в Москве, координаты которого он получил от куратора через мессенджер.

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