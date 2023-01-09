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09 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице у сбытчика наркотиков нашли 50 свертков с порошком

"Московский патруль": в столице у сбытчика наркотиков нашли 50 свертков с порошком

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Мужчину задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков, в его телефоне оперативники нашли координаты тайников. Всего было изъято 50 свертков с порошком.

Задержанный пояснил, что запрещенные вещества он взял из тайника-закладки, находившегося в одном из подземных переходов в Москве, координаты которого он получил от куратора через мессенджер.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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