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Новости

09 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали мошенников, которые наживались на пенсионерах

"Московский патруль": в столице задержали мошенников, которые наживались на пенсионерах

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В Москве ликвидировали группу мошенников, которые наживались на пенсионерах. По версии следствия, аферисты получили доступ к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологических добавок.

После чего обзванивали жертв, представляясь сотрудниками надзорных ведомств. За что обещали денежную компенсацию? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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