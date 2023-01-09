"Московский патруль": в столице задержали мошенников, которые наживались на пенсионерах

В Москве ликвидировали группу мошенников, которые наживались на пенсионерах. По версии следствия, аферисты получили доступ к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологических добавок.

После чего обзванивали жертв, представляясь сотрудниками надзорных ведомств. За что обещали денежную компенсацию? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.